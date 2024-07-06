Esnafların Başkanı umudu kesti: Mümkün değil

Elektriğe gelen yüzde 38'lik zam...Akaryakıta gelen peş peşe gelen zamlar...Enflasyonu nasıl etkileyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonun önümüzdeki aylarda düşecek iddialarına çarpıcısı yanıt TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Esnafların başkanı Palandöken yaptığı açıklamada elektriğe yapılan zam akaryakıta yapılan ÖTV zamlarını değerlendirdi. Akaryakıta yapılan ÖTV zammı, her ürünü etkileyeceği ortadayken, enflasyon düşecek açıklamaları gerçekleri işaret ediyor mu?

İşte bu çerçevede Palandöken yaptığı açıklamada söylediği sözler "enflasyonun düşeceğinin neredeyse hayal oldu" dedirten cinsten. Palandöken "Son yapılan zamlarla enflasyonun düşmesini beklemek mümkün değil. Mevsimin yaz olması ama zamların peş peşe gelmesi ile hem tarla bitkilerinin hem de sebze meyve vs. gibi diğer ürünlerin düşmesini beklemek mümkün değil. Çünkü akaryakıta gelen zam var. Elektriğe gelen zam bildiğiniz üzere yüzde 38. Daha arkasından doğal gaz zamlarını ilave edince hizmet sektöründe fiyatların geri gelmesi mümkün değil” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde yapılan zamlarla ilgili yaptığı açıklamada, Enflasyonun düşmesi için piyasalara bir güven verilmesi, yani zam yapılmaması gerektiğini söyledi

Hem hizmet sektöründe hem de zorunlu kullanılması gereken elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamlarının üst üste geldiğini söyleyen Palandöken "Kamyon gelecek neyle gelecek? Vatandaş otobüse binecek seyahet edecek ve dolayısıyla bu zamları siz de yapmayın demek mümkün olamayacak diye sordu.

Palandöken şunları da söyledi:

"Artık ekonomi düzeldi sinyali ile vatandaş ancak bu yapılan zamları aynı şekilde almış oldukları ücretlerle karşılaması da mümkün değil. Bildiğiniz üzere sigara ve alkollü içeceklere yapılan zamlar paket başına 10 TL’yi buluyor bir de ÖTV geliyor aynı şekilde bunlar ilave edildiğinde kullanılan diğer malzemelere de aynı şekilde intikal ediyor. Yani temel gıda maddesinden konfeksiyon sektörüne elektrik kullanacak ki üretim yapsın. Doğal gaz kullanacak ki üretim yapsın, akaryakıt kullanacak ki ürünün sevkiyatını yapsın.

Dolayısıyla zamları bir çare gibi görüp ekonominin düzelme noktasındaki sağlanan başarı bence bu sıkıntıdan daha büyük. Yapılması lazım gelen üretimin artışının sağlanması ve temel girdi maliyetlerinde düşüş sağlanması. Kiralardaki ve vergilerdeki adaletin tesis edilmesi bu açığı ancak kapatır. Yoksa günlük tüketilen ürünlere, günlük malzemelere zam yapmayla hepsini ilgilendirir. Bir ciklette 1 gramlık şeker var ama şekerin maliyetindeki 1 liralık lokomotif ürünlere yapılan zam vatandaşa 10 TL olarak geri dönüyor. Dolayısıyla tedbir olarak düşünülen, ekonominin düzelmesi için çabalar sıkıntı doğuruyor. Zamları durdurun artık."