Esnaftan Erkan Baş’a ‘oy’ şakası: Önce şoke etti, sonra gülümsetti

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, ilçedeki bir oto tamircisini ziyaret etti.

Baş'ın burada oy istediği bir oto tamir ustası, "Bizim adayımız var. Biz size veremeyiz ağabey" yanıtını verdi.

Usta, daha sonra oy vereceği adayın duvardaki tanıtım broşürünü göstererek Baş'ı şaşırttı.

Duvarda kendi broşürünü gören Baş, şaka yapan esnafa sarıldı ve teşekkür etti.

Tamir ustası Baş'a, "Sizi ilk defa görüyorum ama televizyondaki konuşmalarınız hoşuma gidiyor. Ben partinin amblemine değil, kişinin kişiliğine, konuşmasına fikrine... Ben sizi beğeniyorum" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.