Esnaftan yeni talep. 'Herkesin rahatlaması için şart'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den dikkat çeken çağrı...Palandöken, Kamuda tasarruf paketi açıklandıktan sonra ensafın ve vatandaşın rahatlaması için yeni yapılandırma kanunu çıkarılması gerektiğini söyledi.

Enflasyondaki artışin sadece dar gelirlileri değil esnafı da büyük ölçüde etkilediğini ifade eden Palandöken esnafın bugün sattığı malı yarın aynı fiyattan alamadığını söyledi. Giderler artarken gelirleri azalan esnaf vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemez olduğunu kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi alanlarda kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç var” dedi.

“VERGİ ARTIŞLARI HER ZAMAN VERGİ GELİRLERİNİ ARTIRMAZ”

Bütçedeki 3 aylık açığın 500 Milyar liranın üzerine çıktığını hatırlatan Palandöken, “Vergi artışları, her zaman vergi gelirlerini artırmayabilir. Tahakkuk eden her 100 TL’lik verginin 15-20 TL’si ödenemiyor. Böyle olunca hem devletin tahsilatı azalıyor hem de esnafın borcu artıyor. En son çıkarılan 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2023 yılı sonuna kadar 156 milyar TL tahsil edildi. Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz. Hem bütçe açığı azalır hem de esnaf borcundan kurtulur” diye konuştu.

ÇÖZÜM YAPILANDIRMA KANUNU

Esnafın yaşadıklarını, sattığı malın yerine tezgaha mal koymakta zorluk çektiğine dikkat çeken Palçok olumlu olacaktır.