Espanyol ve Osasuna berabere kaldı

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Espanyol ve Osasuna berabere kaldı

Espanyol ve Osasuna, La Liga'nın 17. haftasında RCDE Stadyumu'nda karşılaştı. Gol sesi çıkmayan mücadelede her iki takım da savunma odaklı bir oyun sergileyerek risk almadı.

La Liga'nın 17. haftasında Espanyol, Osasuna’yı RCDE Stadyumu’nda ağırladı. Cornellà de Llobregat’ta oynanan karşılaşma, gol fırsatlarının sınırlı olduğu, temposu düşük bir mücadele olarak kayıtlara geçti. Maç boyunca her iki takım da dengeli bir oyun sergilerken, risk almak yerine savunma güvenliğini ön planda tuttu.

Maçın en önemli pozisyonu, 78. dakikada Pol Lozano’nun şutunda yaşandı. Lozano’nun ceza sahası dışından gönderdiği sert şut, Osasuna kalecisi Sergio Herrera tarafından başarıyla kurtarıldı. Ev sahibi Espanyol, özellikle son dakikalarda baskısını artırsa da hücumda etkisiz kaldı ve gol yollarında istediğini bulamadı.

Espanyol, bu sonuçla birlikte düşme hattından kurtulma şansını yine değerlendiremedi. Ayrıca, Valencia ile oynayacağı erteleme maçı nedeniyle bir eksik maçı bulunan Katalan ekibi, ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdürüyor. Diğer yandan, Osasuna aldığı bu beraberlikle puanını yükseltti ve haftanın diğer maçlarının sonucuna göre Avrupa kupaları potasında yer alma şansını artırdı.

Osasuna’nın savunma hattında Alejandro Catena ve Espanyol’un forvet oyuncusu Walid Cheddira arasındaki mücadele, maçın dikkat çeken anlarından biriydi. Savunmada yer alan Jesús Areso ve orta saha oyuncusu Rubén García da performanslarıyla takımlarına katkı sağladı.

La Liga’nın bu hafta sonu oynanan diğer maçlarının ardından, her iki takımın da ligdeki konumları daha netleşecek. Ancak bu golsüz beraberlik, Espanyol için hayal kırıklığı yaratırken, Osasuna’nın Avrupa iddiasını güçlendirdi.

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