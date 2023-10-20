Esra Akkaya trafik kazası yaptı. "Çocuk korkudan hala titriyor"

Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisindeki “Şirin” rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Esra Akkaya Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi. Arabada 10 yaşındaki oğlu da bulunan Akkaya korku dolu dakikalar yaşadı.

Esra Akkaya trafik kazası yaptı. "Çocuk korkudan hala titriyor"

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde Esra Akkaya idaresindeki otomobil, Tolga Sözer yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı.

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Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası taraflar kaza tutanağı tuttu.

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"ÇOCUK KORKUDAN HALA TİTRİYOR"

Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisindeki 'Şirin' rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaza anlarını şöyle anlattı:

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Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli gitsinler. Ben ana yoldan gidiyorum, tali yoldan birden araba çıkıyor. Durmanın imkanı yok, sadece yavaşlayabilirsin. Allah hepimizi korusun, en çok çocuklarımızı. Çocuk korkudan hala titriyor. Ben burada yaşıyorum, 7 sene oldu herhalde. Arada bir gidip gelmelerimiz oldu.

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