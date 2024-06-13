Esra Bayrak'tan tarihi madalya

İsveç’in Uppsala şehrinde gerçekleştirilen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil eden Esra Bayrak, 100 metre yarışında altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, Bayrak’ın bu zaferi, şampiyonanın ilk gününde geldi. Bayrak’ın bu üstün başarısı, Türkiye’ye şampiyonada 100 metre dalında kazanılan ilk altın madalya olarak kayıtlara geçti.

Federasyon başkanı Birol Aydın’ın açıklamasında, Bayrak ve onun antrenörünü kutlayarak, “Özel sporcularımızın altın dönemini yaşıyoruz ve tarihe geçiyoruz. Sporcularımıza ve teknik ekibe olan güvenimiz ve inancımız tam. Umarız ki, şampiyonanın geri kalanında da madalyaları toplamaya devam edeceğiz.” sözlerine yer verildi.