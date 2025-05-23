Esra Bilgiç kırmızı elbisesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

Kaynak: Haber Merkezi
Esra Bilgiç kırmızı elbisesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

Kırmızı elbisesiyle peşe peşe pozlar veren Esra Bilgiç’in gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yapıldı.

Diriliş Ertuğrul’da rol alan Esra Bilgiç son pozlarıyla mest etti. Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterine hayat veren Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.

Ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.Kırmızı elbisesiyle peş peşe pozlar veren Esra Bilgiç kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Esra Bilgiç'e sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine olay', 'yakıyor ortalığı', 'çok iyi be', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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