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Esra Erol'un eşi deprem paylaşımına çirkin yorum yapan kadına lanet okudu

Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sosyal medyada bir deprem paylaşımına sütyeniyle ilgili yorum yapan kadına lanet okudu. Özbir, "Allah belanı versin pislik utanmıyorsun bir de bu sayfaya yazmaya" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 22:04
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Esra Erol'un eşi Ali Özbir, deprem paylaşımına çirkin yorum yapan kadına lanet okudu.

Esra Erol'un eşi deprem paylaşımına çirkin yorum yapan kadına lanet okudu
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2010 yılında başarılı sunucu Esra Erol ile nikah masasına oturan Ali Özbir, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özbir son olarak depremle ilgili yapılan bir paylaşıma gelen gelen yoruma tepki gösterdi.

"ALLAH BELANI VERSİN PİSLİK"

Ali Özbir, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın sol halinin paylaşıldığı gönderiye "Hikayem sütyenimde" diyerek yorum yapılmasına sessiz kalamadı. Kadının yorumuna tepki gösteren Özbir, "Allah belanı versin pislik! Utanmıyorsun bir de bu sayfaya yazmaya" dedi.

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