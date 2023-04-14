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46 yıllık bina yıkılacak

Bahçelievler'de, belediye ekiplerince kolonlarının çatladığı tespit edilen 46 yıllık apartman için yıkım kararı alındı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:32
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46 yıllık bina yıkılacak

46 yıllık bina yıkılacak
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Editör: Osmancan Erok

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 10 kentte büyük yıkım yaratan 6 Şubat 2023 meydana gelen 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından uzmanlar İstanbul için uyarıda bulunmaya devam ediyor.

İstanbul'da belediye ekipleri evleri güçlendirme ya da yıkım için boşaltma çalışmaları da devam ediyor.

Bahçelievler Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki Şahin Apartmanı'nda yapılan incelemelerde 1977 yılında zemin artı 6 katlı olarak inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın kolonlarının çatladığı ve 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edildi.

Yıkım kararı nedeniyle dün geceyi Bahçelievler Belediyesi'nin desteğiyle bir otelde geçiren apartman sakinleri, kişisel eşyalarını alabilmek için güvenlik tedbirleri de gözetilerek ikişerli gruplar halinde mobil vinç yardımıyla evlerine girdi. Kendilerine tanınan 10 dakikalık süre zarfında evlerindeki bazı eşyaları alan apartman sakinleri, tekrar mobil vinç yardımıyla binadan ayrıldı.

Apartmanın zemin katında bulunan market, terzi ve nalbur da yapılan uyarılar sonucu iş yerlerini boşalttı.

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