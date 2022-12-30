Garip garip cinsel mesajlara cevap veren Esra Ezmeci yatak odası sırrını açıkladı

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya takipçilerinden gelen "ilginç cinsellik sorularına" cevap vermeye ve sosyal medya kullanıcılarının itiraflarını cevaplayarak -gündemde kalmaya devam ediyor. Ezmeci, Instagram'dan açtığı bir canlı yayında takipçilerine verdiği tavsiyelerle yine gündeme damga vurdu.

Takipçilerine “dilek defteri”ni tanıtan Psikolog Ezmeci takipçilerine dilek defteri tutmaları gerektiğini söyledi. Dilek defterine nelere sahip olduklarını, nelerin kendilerini mutlu eden şeyleri yazmaları gerektiğini söyleyen Ezmeci, “Daha sonra isteklerinizi yazıyorsunuz. Mesela ‘Üç odalı deniz gören bir evde eşimle birlikte çok mutlu bir şekilde oturuyoruz. Şimdi ikinci bebeğimizi bekliyoruz.’ İsteklerinizi bu tarz olmuş gibi yapın” tavsiyelerinde bulundu.

Psikolog Ezmeci’nin “dilek defteri” üzerinden verdiği bu tavsiye sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu.

Bununla birlikte skandallar dilek defteri ile sınırlı kalmadı.

"HÜRREM SULTAN'IN CİNSELLİKTE EN COK KULLANDIĞI ŞEY LAVANTA YAĞIDIR"

Lavanta yağını takipçilerine tanıtan Psikolog Ezmeci, kadın takipçilerine cinsellik ile ilgili verdiği tavsiyelerle "yok artık" dedirtti.

Lavanta yağının uyarıcı bir özelliği olduğunu söyleyen Ezmeci, “Hürrem’in cinsellikte en çok kullandığı şey lavanta yağıdır. Lavanta yağı özel bölgenize dokunduğu zaman özel bir uyarılma hissedeceksiniz, sıcaklık gibi yanma gibi” ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİDEN YARIM SAAT ÖNCE TAMPONU SÜRÜN VE İLİŞKİYE GİRİN"

Takipçilerine, lavanta yağının sıcaklığını hissetmemeleri için üstüne bir de tavsiye veren Ezmeci, “Orta boy bir tampon kullanın. Üzerine bir iki damla lavanta yağı kullanın ve tamponu yerleştirin. Bunu ilişkiden yarım saat önce yapın. İlişkiye gireceğiniz zaman tamponu atın ve öyle ilişkiye girin” dedi.

Ünlü Psikolog Ezmeci’nin bu tavsiyesi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun tepki topladı.

Kullanıcılar "ünlü olan herkes bir gün hatları koparacaktır" yorumunda bulundu.