Esra Ezmeci'nin canlı yayında ağzı açık kaldı. Nişanlımın babası eski sevgilim çıktı

Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Sedef, nişanlısı Kaan’la bir tatilde tanıştığını ve kısa sürede nişanlandıklarını belirtti. Sedef, babasını küçükken kaybettiği için hep baba figürü aradığını ve bu yüzden benden büyük erkeklerle birlikte olduğunu ifade etti.

Sedef, hostes olduğu için uçuşlarında tanıştığı Hikmet adlı pilotla iki yıl süren bir ilişki yaşadığını, ancak Hikmet’in kendisini ciddiye almadığını ve terk ettiğini anlattı.

Sedef, nişanlısı Kaan’ın babasıyla tanışmak için gittikleri restoranda karşısında Hikmet’i görünce şoke olduğunu dile getirdi. Sedef, Hikmet’in kendisini tanıyormuş gibi davrandığını, ancak Kaan’ın durumu öğrenince çok sinirlendiğini ve ilişkilerinin bittiğini söyledi. Sedef, yaşadığı olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ve pişmanlık duymadığını da ekledi.