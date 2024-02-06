Esra Ezmeci'nin canlı yayında ağzı açık kaldı. Nişanlımın babası eski sevgilim çıktı

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Esra Ezmeci'nin canlı yayında ağzı açık kaldı. Nişanlımın babası eski sevgilim çıktı
Beyaz TV’de Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan 27 yaşındaki hostes Sedef, hayatının en büyük şokunu yaşadığını anlattı. Sedef, nişanlısının babasının, kendisiyle iki yıl boyunca ilişki yaşayan eski sevgilisi Hikmet olduğunu öğrendiğini söyledi.

Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Sedef, nişanlısı Kaan’la bir tatilde tanıştığını ve kısa sürede nişanlandıklarını belirtti. Sedef, babasını küçükken kaybettiği için hep baba figürü aradığını ve bu yüzden benden büyük erkeklerle birlikte olduğunu ifade etti.

Sedef, hostes olduğu için uçuşlarında tanıştığı Hikmet adlı pilotla iki yıl süren bir ilişki yaşadığını, ancak Hikmet’in kendisini ciddiye almadığını ve terk ettiğini anlattı.

Sedef, nişanlısı Kaan’ın babasıyla tanışmak için gittikleri restoranda karşısında Hikmet’i görünce şoke olduğunu dile getirdi. Sedef, Hikmet’in kendisini tanıyormuş gibi davrandığını, ancak Kaan’ın durumu öğrenince çok sinirlendiğini ve ilişkilerinin bittiğini söyledi. Sedef, yaşadığı olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ve pişmanlık duymadığını da ekledi.

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