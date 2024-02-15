Esra Ezmeci'nin konuğu yatak odası sırrını anlattı. Yer yerinden oynadı

Klinik psikolog Esra Ezmeci’nin Yeni Baştan programına katılan bir kadın yaşadıklarını anlatarak dinleyenleri hayrete düşürdü. 10 yıllık evli olduğunu belirten Gönül Hanım 5 yıl önce başladığı ilişkisini anlattı.

Esra Ezmeci’ye bağlanan Gönül Hanım “Eşim askerdeyken eşimin abisiyle birlikte oldum” diyerek Ezmeci’yi şoke etti. Ezmeci “Bu nasıl oldu?” diye sordu.

Gönül Hanım ise yaşadıklarını şöyle dile getirdi: “O zaman ben çok boşluktaydım. Eşimin abisinin de eşiyle problemleri vardı. Eşim askerdeyken bana ilgi gösterdi. Ben de ona karşı bir şeyler hissettim.”

"İLK ÇOCUĞUM KOCAMDAN OLMAYABİLİR"

Esra Ezmeci konuğuna sorular sorarak rahatlamasını ve konuşmasını sağladı. Gönül Hanım “Çok ilgileniyordu benimle ben de ona kapıldım, ilk çocuğumun babasının Orhan olabileceğini sanıyorum” diyerek herkesi şok etti. Ezmeci stüdyoda "Aaa" diyerek düştüğü şaşkınlığı dışarıya vurdu.

Psikolog Ezmeci ardından da “Vay canına” diyerek hayretini gizleyemedi.

Gönül Hanım hem eşini hem de abisini terk etmek istediğini belirterek “Ben böyle bir insan olmak istemiyorum. Vicdanım sızlıyor” diye konuştu.

Genç kadın çocuğunun babasını henüz öğrenmediğini de ifade etti. Esra Ezmeci konuğuna “Bence doğru olanı yapıyorsunuz ikisini de hayatınızdan çıkartarak" diyerek takdir etti.