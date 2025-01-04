Esrar gümrüğe takıldı

Kaynak: İHA

Bulgaristan'da bir kişi aracın zulasına koyarak Türkiye'ye getirmeye çalıştığı 21,8 kilogram esrar gümrüğe takıldı. 38 paket halindeki esrara el konulurken sürücü gözaltına alındı.

Edirne Kapıkule karşısındaki Kapitan Andreevo sınır kapısına, Bulgaristan'dan Türkiye'ye tek başına seyahat eden bir Bulgar vatandaşının kullandığı kamyonet, detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

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Yapılan kontrollerde kargo odasının zeminine ilave olarak yerleştirilen metal plakanın sökülmesinin ardından kamyonetin fabrika boşluklarında 38 paket saklandığı tespit edildi.

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Yapılan testi esrar olduğu belirlenen 21 kilo 800 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

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