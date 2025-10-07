Esrarengiz şekilde ortadan kayboldu! Nobel kazanan bilim insanına ulaşılamıyor

2025 Nobel Tıp Ödülü’nün sahiplerinden Fred Ramsdell, ödülün açıklandığı günden beri adeta sırra kadem bastı. Idaho’nun ıssız dağlarında doğa yürüyüşüne çıktığı belirtilen bilim insanı, cep telefonu sinyallerinin ulaşmadığı bir bölgede bulunuyor. Nobel Komitesi, Ramsdell’e ödül haberini ulaştırmakta zorlanırken, bu esrarengiz kayboluş bilim dünyasında merak uyandırdı. Ramsdell’in dijital detoks yaptığı söylentileri, olayın gizemini daha da artırıyor.

ÇIĞIR AÇAN KEŞİF: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN KORUYUCULARI

Fred Ramsdell, Seattle’dan Mary Brunkow ve Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden Shimon Sakaguchi ile birlikte, bağışıklık sisteminin kendi vücuduna zarar vermesini engelleyen “düzenleyici T hücreleri” üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü. Üçlünün keşifleri, “periferik immün tolerans” olarak bilinen süreci aydınlatarak otoimmün hastalıkların tedavisinde devrim niteliğinde bir adım attı. Bu buluş, lupus, romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde yeni umutlar yeşertti. Nobel Komitesi, bu çalışmayı “insan sağlığına olağanüstü katkı” olarak nitelendirdi.

DİJİTAL DETOKS MU, GİZEMLİ KAÇIŞ MI?

Ramsdell’in ödül açıklandığında Idaho’nun dağlık bölgelerinde olduğu belirtiliyor. Ancak bilim insanının telefon sinyallerinin çekmediği bir bölgede bulunması, ödül komitesinin iletişim çabalarını boşa çıkardı.

Nobel Komitesi Sekreteri Thomas Perlmann, durumu esprili bir dille “Fred’e ulaşamıyoruz. Muhtemelen dağlarda, doğanın tadını çıkarıyor.” şeklinde özetledi.

Ramsdell’in yakın arkadaşı ve meslektaşı Jeffrey Bluestone ise, “Onu aradım ama sinyal yok. Idaho’nun vahşi doğasında sırt çantasıyla geziyor olabilir” dedi.

Ramsdell’in bilinçli bir şekilde dünyadan uzaklaşmayı tercih ettiği ihtimali bu açıklamaların ardından güçlendi.

NOBEL’İN TARİHİNDE BİR İLK DEĞİL

Nobel Komitesi, geçmişte de ödül kazananlara ulaşmakta zorluk yaşamıştı. 2020 yılında Ekonomi Ödülü’nü kazanan Paul Milgrom’a haber verilemeyince, diğer ödül sahibi Bob Wilson, Milgrom’un kapısını çalarak onu uyandırmak zorunda kalmıştı. Ramsdell’in durumu ise daha farklı bir boyutta. Idaho’nun zorlu coğrafyasında, modern iletişim araçlarından uzak bir yaşam süren bilim insanının, ödül haberini ne zaman alacağı merak konusu.

BİLİM DÜNYASINDA MERAK DALGASI

Ramsdell’in kayboluşu, bilim camiasında hem endişe hem de esprili yorumlara yol açtı. Sosyal medyada, “Nobel’i kazandı ama dağlarda kayboldu” gibi paylaşımlar viral oldu. Öte yandan, Ramsdell’in dijital detoks tercihi, modern dünyanın kaotik ritminden uzaklaşma arzusunu gözler önüne serdi. Bilim insanının, doğayla baş başa geçirdiği bu süreçte, belki de yeni bir keşfe ilham aradığı düşünülüyor.

Fred Ramsdell’in ne zaman ortaya çıkacağı ya da ödül törenine katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Nobel Komitesi, Ramsdell ile iletişime geçmek için çabalarını sürdürüyor. Bilim dünyası ise hem onun çığır açan keşiflerini hem de bu esrarengiz kayboluş hikayesini konuşmaya devam ediyor. Idaho’nun vahşi doğasında bir Nobel kazananının izini sürmek, şimdilik modern dünyanın en ilginç gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor.