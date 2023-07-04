Esra'yı erkek arkadaşı döve döve öldürdü

Mersin'de sevgilisi Mustafa Bangiz (34) tarafından aralarında çıkan tartışmada darbedilen bir giyim mağazasında yöneticilik yapan Esra Asena Temir (27), yaşamını yitirdi.

Esra'yı erkek arkadaşı döve döve öldürdü

Olay, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 29 Haziran'da meydana geldi. Ailesinin inşaat şirketi olan Mustafa Bangiz, iddiaya göre, evine geldiği bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir'i otomobiline alıp, gezmeye çıktı. Ancak otomobilde Bangiz ile Temir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Mustafa Bangiz, sevgilisini darbetmeye başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Temir, ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Beyin kanaması geçiren Temir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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“SEVİYORUM' DEDİ, SAYGI DUYDUM”

Şüphelinin kızıyla geçen yıl arkadaş olduğunu belirten anne Asiye Temir, "Bana 3-4 ay önce 'Anne ben biriyle arkadaş oldum çok sevdim' dedi. 'Tamam kızım ama iyi tanı' dedim. 'Anne iyi biri, beni çok seviyor' dedi. Ben de 'Sevgine saygı duyuyorum kızım' dedim. Kızım olay günü işten geldi, evde oturduk, hep birlikte yemek yedik. Ortada hiçbir şey yoktu. Bana tartıştık bile demedi. Gece kızım bununla birlikte gitmiş. Sabah 07.00'de kızımı aradım, mesaj bıraktım cevap yok. Allah'tan ki onun telefon numarası bende vardı. Aradım cevap vermedi, kızımı tekrar aradım telefonu komple kapandı. En son annesini aradım. Kızım orada mı diye sordum. Gece tartıştıklarını ve hastanede olduklarını söyledi. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar 'Kafasına çok darbe almış. Beyin kanaması geçirmiş ve ödem meydana gelmiş' dedi. Darbederek öldürmüş yavrumu. En ağır darbeyi başından almış yavrum" diye konuştu.

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“ŞİKAYETÇİYİM

Kızının sevgisinin kurbanı olduğunu kaydeden Temir, "Sonuna kadar şikayetçiyim. Onun içeriden çıkmasını istemiyorum. Benim yavrum gitti başka yavruların gitmesini istemiyorum. Kızım sevgisinin kurbanı oldu. İçim yanıyor, başka anneler yanmasın istiyorum" ifadesini kullandı.

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(Kaynak: DHA)

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