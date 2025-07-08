Eşref Rüya sanal medyada tek! Şampiyon oldu

Kaynak: DHA
Eşref Rüya sanal medyada tek! Şampiyon oldu

Her bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşref Rüya yaz tatiline çıkmasına rağmen sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i ilk kez aynı projede buluşturan, senaryosuyla sezona damga vuran dizi, sanal medyada da zirvede yer aldı.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya yaz tatilinde olmasına rağmen sosyal medyada şampiyon oldu.

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368 BİNİN ÜZERİNDE PAYLAŞIM YAPILDI

Nisan’ın Nimet’i vurduğu, Nisan’ı korumak için suçu üstlenen Eşref Tek’in ise özgürlüğünden vazgeçtiği sezon finali hala hafızalarda olan Eşref Rüya, haziran ayında sanal medyada en çok konuşulan yapım oldu. Fenomen dizi hakkında kullanıcılar 368 binin üzerinde paylaşım yaptı. Reytinglerdeki başarısını sanal medyaya da taşıyan Eşref Rüya fanları, dizinin haberlerini yakından takip ederken yeni sezona dair tahminlerini ve fikirlerini de hesaplarından paylaşıyor.

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EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşref Rüya, tüm bölümleriyle D-Smart GO’ya eklendiği tarihten itibaren dizi kategorisinde de en çok izlenen dizi olarak ilk sıraya yerleşti.

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