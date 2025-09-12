Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Nisan karakteriyle gönülleri fetheden Demet Özdemir, sosyal medyadaki etkileyici varlığıyla da dikkat çekiyor. Instagram hesabındaki son paylaşımları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Paylaşılan fotoğraflarda, Özdemir'in özenle seçilmiş stilinden çarpıcı detaylar dikkat çekti. Takipçileri, paylaşımlara adeta yorum yağdırdı. Bazı kullanıcılar, "Ne giyse yakışıyor!" şeklinde övgüler yağdırırken, bazıları ise elbisesinin desenine dair esprili yorumlar yaptı . Bu etkileşim, Özdemir'in sosyal medyadaki kitlesiyle kurduğu güçlü bağı gözler önüne serdi.

EŞREF RÜYA'NIN YILDIZI

Demet Özdemir, geçtiğimiz sezon Eşref Rüya dizisindeki performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı. Dizideki Nisan karakteri, onun kariyerindeki en unutulmaz rollerden biri olarak kayıtlara geçti . Özdemir, bu başarısını sosyal medyadaki aktif varlığıyla taçlandırarak, hayranlarıyla iletişimini güçlü tutmayı başarıyor.