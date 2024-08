Et ithalatında rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret verilerine göre, bu yılın ilk yedi ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 13 milyar 97 milyon dolar değerinde ithalat yaptı.

Et fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla ithalata yönelen hükümet, rekor bir seviyeye ulaştı. Yanlış tarım politikaları nedeniyle tarım ve hayvancılık sektörü zor durumda. Et ve Süt Kurumu, ithalatı artırarak adeta bir ithalat ofisi gibi çalışmaya başladı.

CANLI HAYVAN VE ET İTHALATINDA REKOR ARTIŞ

Ocak-Temmuz döneminde canlı hayvan ve et ithalatına toplam 769 milyon 903 bin dolar ödendi. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %24 arttı. Et ithalatına sadece Temmuz ayında 43 milyon 936 bin dolar harcandı. 2023 yılında et ithalatı için toplam 358 milyon 425 bin dolar ödenirken, 2024’ün ilk yedi ayında bu rakam 380 milyon 175 bin dolara ulaştı. Böylece 2024, et ithalatının en yüksek olduğu yıl oldu.

İTHAL EDİLEN HAYVANLAR VE DAĞILIMI

İthal edilen hayvanlar arasında kurbanlık, besilik ve kesimlik hayvanlar bulunuyor:

Kurbanlık Hayvan İthalatı : Mersin’e gelen iki gemi ile toplam 43 bin baş canlı sığır getirildi. Uruguay’dan gelen 16 bin başlık hayvanın 5 bini Kızılay, vakıf ve derneklere kurbanlık olarak verildi. Et ve Süt Kurumu yetkilileri, piyasaya kurbanlık hayvan verilmediğini ve verilmesinin planlanmadığını belirtti.

Besilik Hayvan İthalatı : Brezilya’dan getirilen 27 bin baş sığır ise besilik olarak değerlendirildi ve küçük ölçekli üreticilere dağıtıldı. Et ve Süt Kurumu, bu hayvanları uygun fiyata satarak küçük besicilerin piyasada kalmasını ve üretime devam etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Kesimlik Hayvan İthalatı: Et ve Süt Kurumu tarafından şarküteri ürünleri üreten firmalara temin edilmek üzere yılbaşından bu yana 25 bin baş kesimlik/kasaplık sığır ithalatı yapıldı. Bugüne kadar 20 bin baş kasaplık hayvan getirilip üretici firmalara dağıtıldı.

FİYAT DENGESİ VE ÜRETİCİLERİN TEPKİSİ

Et ithalatı, son dönemde karkas et fiyatlarında bir miktar düşüş sağladı. Karkas etin kilosu 400 TL’nin üzerine çıkmışken, bu ithalatla 400 TL’nin altına geriledi. Et ve Süt Kurumu yetkilileri, fiyatı dengelemek için ithalat yaptıklarını belirtti. Ancak, fiyatlar düştüğünde üreticiler zarar ettiğinden, fiyatların çok düşmesi de istenmiyor.

Et ve Süt Kurumu’nun Ukrayna’dan ithal ettiği etlerde Salmonella bakterisi tespit edildi. Toplam 400 ton karkas et ithalatı yapılan Ukrayna’dan alınan 20 tonluk bir partide Salmonella bulundu ve bu etler reddedildi. İthal edilen bu etler kontrollü bir şekilde muhafaza ediliyor ve imha edilmesi bekleniyor. Et ve Süt Kurumu, ithalat süreçlerinde yüksek hijyen standartlarının uygulandığını ve halk sağlığını korumak için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Sudan’dan et ithalatı yapılması gündeme gelmiş olsa da, Et ve Süt Kurumu yetkilileri, Sudan’daki hijyen ve altyapı eksiklikleri nedeniyle bu ülkeden et ithalatını düşünmediklerini açıkladı. Türkiye’de hayvancılık sektörünün zarar görmemesi için ithalatın kontrollü bir şekilde yapılması gerektiği belirtiliyor. Kuzey Kıbrıs’ta kontrolsüz et ithalatının üreticiler arasında tepkiye yol açtığı da ifade ediliyor.