Etiketteki büyük oyun ortaya çıktı. Kuruyemiş alırken bu oyunun kurbanı olmayın

Türk ekonomisi AKP iktidarlığında 2024'e büyük bir ekonomik krizle merhaba dedi. Dolar ve enflasyonun, değişen Merkez Bankası Başkanları ve Maliye Bakanlarına rağmen yükselişleri engellenemeyerek akla gelen bütün ürün ve hizmetlere günübirlik zamlar gelmeye devam ediyor.

Lokantaların girişine ve masalara fiyat listesinin koyulması zorunluluğunun getirlmesinin ardından lokanta esnafı müşterilerin azaldığından, fiyatları görenin gelmediğinden dert yanıyor ve kepenk kapatmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

En son da kuruyemiş sektörü de fiyat artışları nedeniyle gündeme geldi.

FİYAT ETİKETLERİNDE YENİ DÖNEM

Maliyetlerin artması gerekçesiyle kuruyemiş fiyatlarına gelen ve önü alınamayan zamlar birçok markette, kuruyemiş etiketlerinin "bir kilo" değil de "100 gram" şeklinde belirtilmesi furyası başlattı. Kuruyemiş fiyatlarının anormal miktarlarda önlenemeyen artışı kuruyemiş satıcılarını etiket oyunu yapmaya itti.

Mahalle arası pazarlarda karşılaşılan ve vatandaşın "hile" olarak niteleyip kınadığı etiket oyunu bu sefer kuruyemiş fiyatlarında uygulanmaya başlandı.

Kilosu 549,9 TL olan fındık etikette 54,99 olarak yazılıyor ancak kenarda da fiyat sayısından daha küçük bir boyutta 100 gram ibaresi yer alıyor. Aynı şekilde kilosu 819,9 TL olan mango kurusu 81,99 olarak, kilosu 599,9 olan kaju 59,99 diye yazılıyor.

Vatandaşlar, gelirlerinin ürün ve hizmetlere yapılan zamlarla aynı düzeyde yapılanmamasından dert yanarken bir de bazı satıcılarca etiket hilesiyle aldatılmaya çalışılmalarına tepkili.