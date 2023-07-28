Etil alkol baskını. Tutuklandılar

İzmir'de alkollü içeceklerin ham maddesi olan etil alkolün yasak olmasına rağmen el dezenfektanı, yüzey temizleyici adı altında satışını yapan 4 kişi tutuklandı. Baskınlarda 42 bin 114 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

Etil alkol baskını. Tutuklandılar

Editör: Özlem KIRAL

İzmir polisi sert alkol yapımında (Rakı, cin, vokta, viski) kullanılan ve ana maddesi olan etil alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Sahıslara satılması yasak olan etil alkollerin el dezenfektanı, yüzey temizleyici adı altında satışa sunulduğunu tepsit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

İzmir’in Menderes, Menemen, Kemalpaşa, Buca, Bornova, Güzelbahçe ve Karabağlar ilçelerinde 11 ikamet, 4 iş yeri ve 6 araçta yapılan aramalarda 42 bin 114 ton etil alkol, 5 bin 200 adet bidon kapağı, 3 bin 900 adet bidon, 520 adet etiket, 4 adet makine, 2 adet arıtma kazanı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 54 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y., F.C., M.D. ve G.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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