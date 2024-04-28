Etiler’de Nusret’e ateş açtılar. Bir ayda ikinci silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Etiler’de Nusret’e ateş açtılar. Bir ayda ikinci silahlı saldırı
İstanbul Etiler’de, Nusret isimli et restoranına, motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı esnasında, restoranın yanındaki bankaya kurşun isabet ederken, restorana kurşun gelmedi. Olayda, ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde motosikletli iki saldırgandan biri, Nusret isimli et restoranına ateş açtı fakat kurşun, restorana değil yanındaki bankaya isabet etti. Saldırının yaşandığı sırada, devriye gezmekte olan polis ekipleri, saldırganın peşine düştü.

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Polis ekipleri, “dur” ihtarına uymayan saldırganın arkasından birkaç el ateş etti fakat saldırganlar kaçmayı başardı. Olayın sonrasında, polis ekipleri saldırganları yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, kovanları alarak delil torbasına koyarken, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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1 AYDA İKİNCİ SALDIRI

Diğer yandan, 21 Mart Perşembe günü saat 05.00 sularında, Nusret isimli et restoranına yine motosikletli iki şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada, Y.Y. ve O.Y. Antalya’da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan’da, M.A.Y. Beylikdüzü’nde olmak üzere İstanbul ve Antalya’da toplam 5 şüpheli yakalanmıştı.

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