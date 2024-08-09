Etiyopya Menkul Kıymetler Borsası gün sayıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Etiyopya Menkul Kıymetler Borsası gün sayıyor

Etiyopya Menkul Kıymetler Borsası genel müdürü, devlet medyasına yaptığı açıklamada, borsanın Ekim ayında faaliyetlerine başlamasının beklendiğini söyledi.

Borsanın kurulması, Başbakan Abiy Ahmed'in devletin yoğun olarak kontrol ettiği ülkeyi daha fazla özel yatırıma açma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Borsanın CEO'su Tilahun Esmael Kassahun, Fana Broadcasting'e yaptığı açıklamada, borsanın tüm insan kaynakları ve teknolojik gereksinimlerinin ekim ayına kadar hazır olacağını söyledi.

Abiy, Şubat ayında hükümetin, devlete ait telekomünikasyon şirketi Ethio Telecom'un yüzde 10'luk hissesinin borsa aracılığıyla satışını görüştüğünü belirtmişti.

Ethio Telecom, Kenya'nın Safaricom (SCOM.NR) liderliğindeki bir konsorsiyumdan önce tekel konumundaydı.

Ülkenin ilk özel telekomünikasyon lisansını alarak 2022 yılında ticari faaliyetlerine başladı.

Etiyopya ekonomisi, onlarca yıldır komuta ekonomisi olmanın getirdiği olumsuzluklarla boğuşuyor ancak Abiy'nin 2018'den bu yana daha fazla özel sektör katılımına yönelik çabaları, önceki açılma girişimlerine kıyasla daha iddialı olmasıyla dikkat çekiyor.

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