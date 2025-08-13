Etiyopya'nın yıllık enflasyon verileri açıklandı

Etiyopya, ekonomik istikrarını sağlamaya yönelik adımlar atarken, son açıklanan enflasyon verileri hem umut verici hem de endişe uyandırıcı bir tabloyu gözler önüne serdi. Ülkenin yıllık enflasyon oranı, Temmuz 2025'te bir önceki aya göre düşüş yaşayarak son dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, özellikle bazı sektörlerdeki fiyat artışlarının yavaşlamasıyla mümkün oldu. Ancak uzmanlar, halkın temel geçim kaynağı olan gıda fiyatlarındaki yükselişin devam etmesinin, bu olumlu tabloyu gölgelediğine dikkat çekiyor. Ekonomistler, gıda enflasyonunun kontrol altına alınamaması durumunda, enflasyondaki genel düşüş eğiliminin kalıcı olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

ENFLASYONDA UMUT VEREN GERİLEME

Etiyopya'da yıllık enflasyon oranı, Haziran ayındaki yüzde 13,9 seviyesinden, Temmuz ayında yüzde 13,7'ye geriledi. Bu düşüş, özellikle konut ve kamu hizmetleri, restoranlar ve oteller, alkollü içecekler ve tütün gibi kalemlerdeki fiyat artışlarının yavaşlamasıyla gerçekleşti. Konut ve kamu hizmetleri enflasyonu, Haziran'da yüzde 18,4 iken Temmuz'da yüzde 14,3'e düştü. Benzer şekilde, restoranlar ve otellerdeki fiyat artışı yüzde 17,2'den yüzde 16,7'ye, alkollü içecekler ve tütündeki artış ise yüzde 13,9'dan yüzde 10,7'ye geriledi. Bu veriler, hükümetin bazı sektörlerde uyguladığı sıkı para politikalarının ve denetimlerin sonuç vermeye başladığı şeklinde yorumlandı.

GIDA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Genel enflasyondaki düşüşe rağmen, Etiyopya halkı için en kritik gösterge olan gıda enflasyonunda bir hızlanma yaşandı. Haziran ayında yüzde 11,7 olan gıda enflasyonu, Temmuz ayında yüzde 12,1'e yükseldi. Bu artışın temelinde, sebze fiyatlarındaki hızlı yükseliş yatıyor. Sebze fiyatlarındaki artış oranı, yüzde 14,9'dan yüzde 18'e fırladı. Bununla birlikte, diğer gıda ürünleri yüzde 18,8'den yüzde 19,4'e, alkolsüz içecekler yüzde 47,4'ten yüzde 52,3'e ve et fiyatları yüzde 12'den yüzde 12,1'e yükseldi. Bu artışlar, özellikle dar gelirli ailelerin bütçelerini olumsuz etkiliyor. Gıda fiyatlarındaki bu tırmanış, genel enflasyonun daha fazla düşmesini engellerken, geleceğe yönelik riskler taşıdığı belirtiliyor. Ayrıca, giyim ve ayakkabı fiyatları da Haziran'da yüzde 13,8 iken Temmuz'da yüzde 16,1'e yükselerek tüketici harcamaları üzerindeki baskıyı artırdı.

AYLIK ENFLASYONDA KRİTİK HIZLANMA

Aylık bazda tüketici fiyatları, Temmuz ayında hızlanarak yüzde 1,7 arttı. Bu oran, Haziran ayındaki yüzde 0,5'lik artışın oldukça üzerinde. Aylık enflasyondaki bu hızlanma, önümüzdeki dönemde yıllık enflasyonun tekrar yükselişe geçebileceğine dair sinyaller veriyor. Uzmanlar, özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmaların, ülkedeki enflasyonist baskıyı artırabileceği konusunda uyarıyor. Hükümetin, gıda tedarik zincirlerini güçlendirmesi ve tarımsal üretimi desteklemesi gerektiği, aksi takdirde enflasyonla mücadelenin daha da zorlaşacağı vurgulanıyor.