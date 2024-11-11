'Etki ajanlığı' düzenlemesi Meclis'e mi geliyor? Kanun teklifinde ilişkin çarpıcı detay

TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP'nin TBMM'ye bu hafta sunması beklenen ve "etki ajanlığı" olarak bilinen casusluk düzenlemesini içeren kanun teklifine ilişkin çarpıcı bir ayrıntıyı açıkladı.

Günaydın, benzer bir düzenlemenin Gürcistan Parlamentosu’ndan geçirilerek yasalaştırıldığını ve izleyen süreçte 24-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da toplanan NATO Parlamenterler Meclisi'nin bunun üzerine Gürcistan iktidarına bir çağrı yaptığını belirtti.

Günaydın'ın aktardığına göre, sözü edilen NATO Parlamenterler Meclisi’ne katılan ve 8 üyesi AKP, 4 üyesi CHP, 2 üyesi MHP, 2 üyesi DEM Parti, 1 üyesi İYİ Parti ile 1 üyesi Saadet/Gelecek grubundan oluşmak üzere 18 milletvekilinden oluşan heyetin tamamı "Gürcistan Etki Ajanlığı düzenlemesini demokrasi tehdidi" olarak niteleyen deklarasyona olumlu oy kullanmıştı.

Cumhuriyet'teki habere göre, Günaydın, deklarasyona olumlu oy veren AKP'li ve MHP'li milletvekillerini de açıkladı.

Buna göre o isimler:

AKP'li milletvekilleri: Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatma Aksal, Ali Şahin, Oğuz Üçüncü, Tuğba Işık Ercan, Mehmet Ali Çelebi ve Ziya Altunyaldız

MHP'li milletvekilleri: Mevlüt Karakaya ve Kamil Aydın

"HEP BERABER İZLEYECEĞİZ"

Günaydın, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sofya’da deklerasyona olumlu oy kullanan muhalif milletvekillerinin, TBMM’de benzer düzenlemeye de hayır oyu verecekleri konusunda tereddüt yok.

Ancak Sofya’da hayır diyen 10 Cumhur Ittifakı milletvekilinin Ankara’da ne yönde oy kullanacaklarını hep beraber izleyeceğiz.

Belirtmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu bu düzenlemenin Meclis’ten geçmemesi için her türlü çabayı gösterecek, geçmesi halinde iptali için Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaktır.

Bilinmelidir ki devlet ve demokrasi hukuk dışı yöntemlerle korunmaz, olsa olsa zayıflatılır."

O DEKLARASYON NEYDİ?

NATO Parlamenterler Meclisi’ne katılan ve 8 üyesi AKP, 4 üyesi CHP, 2 üyesi MHP, 2 üyesi DEM, 1 üyesi İYİ Parti ile 1 üyesi Saadet/Gelecek grubundan olmak üzere 18 milletvekilinden oluşan heyetin imza attığı 'Gürcistan' çağrısında şu ifadeler yer alıyordu:

"Gürcistan'ın demokrasisine, bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, ayrıca Avrupa ve Avrupa-Atlantik hedeflerine güçlü bir şekilde bağlı olmakla birlikte, sözde "yabancı etkisinin şeffaflığı" yasası hakkında derin endişe duyulmaktadır. Bu yasanın, ülkenin demokratik konsolidasyonu açısından bir geri adım olduğu ve hem NATO hem de AB hedefleriyle çeliştiği belirtilerek, Gürcü yetkililere, bu yasanın Gürcistan demokrasisine daha fazla zarar vermeden geri çekilmesi çağrısında bulunulmaktadır."