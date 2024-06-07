Etler Afganistan'a gönderildi. Siz derdinize yanın emekliler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Etler Afganistan'a gönderildi. Siz derdinize yanın emekliler

Emekliler kıt kanaat geçinmeye çalışırken Türkiye Diyanet Vakfı'nın Afganistan’da 5000 aileye kurban dağıtımı yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye'de emeklilerin yaşadığı maddi sıkıntılar ve geçim zorlukları gündeme gelirken, ilginç bir gelişme yaşandı. Aylık 10 bin liralık maaşla geçinmekte zorlanan emeklilerin, yiyemedikleri etler Afganistan'a gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın, bu çerçevede Afganistan'da bulunan 5000 aileye kurban dağıtımı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Türkiye’de kendi halkının bu durumda olması göz önünde bulundurulduğunda, Afganistan'a yapılan yardımın mantığı merak konusu oldu. Türkiye Diyanet Vakfı, sadece Afganistan'a değil, aynı zamanda Suriye ve Afrika ülkelerine de yardım elini uzatıyor.

BU YARDIMIN SEBEBİ NE?

Akıllarda oluşan “Türk Diyanet Vakfı'nın bu yardım atağının arkasındaki düşünce ne?” sorusuna bazıları, Türk halkının içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullara rağmen, diğer ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın insani bir görev olduğunu düşünüyor. Ancak, bazı kesimler ise Türk depremzedelerine yapılan yardımların yetersizliğine dikkat çekerek Türkiye'nin önceliklerinin gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

“KENDİ HALKIMIZ BU DURUMDAYKEN AFGANİSTAN’A NEDEN YARDIM YAPILIYOR?”

Söz konusu yardım paylaşımını Yeniçağ Gazetesi Samandağ Temsilcisi Suphi Yıldız paylaştı. Yıldız paylaşımında “Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan’da 5000 aileye kurban dağıtımı yapıyormuş. Kendi halkımız bu durumdayken, Afganistan’a neden yardım yapılıyor? Aynı vakıf Suriye ve Afrika ülkelerinde de yardım dağıtıyor. Türk depremzedelere yardım dağıttığını görmedik!” ifadelerine yer verdi.

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