Euro bölgesi yıllık enflasyonu belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat Euro Bölgesi enflasyonunun öncü verilerini açıkladı. Eurostat'a göre Euro Bölgesinin, yüzde 2,4 olan nisan enflasyonu mayısta yüzde 2,6'ya yükseldi.

Euro Bölgesi'nde mayıs ayı için piyasa beklentisi yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda ise yüzde 0,2 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerinden hizmet sektöründe en yüksek artış yüzde 4,1'le gerçekleşti.

Hizmet sektörününün ardından en çok yükseliş ise yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde oldu. Gıda ve alkolü yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,3 ile enerji ürünleri izledi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,9, aylık 0,4 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon mayısta Belçika'da yüzde 4,9, Hırvatistan'da 4,3, Portekiz'de 3,9, İspanya'da 3,8, Almanya'da 2,8, Fransa'da 2,7 ve İtalya'da yüzde 0,8 olarak tespit edildi.