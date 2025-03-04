Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ocak ayında yüzde 6,2 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de geçen yıl aralık ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ocakta değişmedi. Euro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 6,2 olan işsizlik ocakta sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın ocak ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Ocakta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,4, İsveç'te yüzde 8,9, Yunanistan ve Finlandiya’da yüzde 8,7 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ocakta 12 milyon 824 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 655 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ocak ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 856 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 263 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Euro Bölgesi'nde ise 4,1 olarak ölçüldü.