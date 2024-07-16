Euro Bölgesi'nden mayısta 13,9 milyar euro ticaret fazlası verdi

Euro Bölgesi'nde ihracat fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat hem ayrı Avrupa Birliği AB ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret rakamlarını açıkladı.

Eurostat'a göre Avrupa Birliği'nin ihracatı, mayıs ayında yüzde 0,6 azaldı ve 216,3 milyar euro alarak gerçekleşti. AB'nin ithalatı da yüzde 6.2 düşüş göstererek, 206,6 milyar euro oldu.Böylece Avrupa Birliği, mayıs ayında 9,7 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat mayısta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 gerileyerek 241,5 milyar euro olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yüzde 6,4 düşüşle 227,6 milyar euro oldu. Söz konusu ayda Euro Bölgesinin dış ticaret fazlası 13,9 milyar euro olarak, gerçekleşti.

Avrupa Birliği'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke 44,2 milyar euroyla Amerika Birleşik Devletleri oldu. İkinci sırada 28,4 milyar euro ile İngiltere, üçüncü sırada 18,1 milyar euro ile Çin oldu. Türkiye bu dönemde Avrupa Birliği'nden 10 milyar euroluk ithalat gerçekleştirdi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 41,9 milyar avro ile Çin, 29,9 milyar avro ile ABD, 13,7 milyar avro ile İngiltere, 11,3 milyar avro ile İsviçre, 8,2 milyar avro ile Türkiye ve Norveç oldu.