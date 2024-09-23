Euro kan kaybediyor: Ekonomik endişeler alevlendi

uro, bu ay başlarında Temmuz 2023’teki zirvesinden düşerek 1.11 dolar seviyesine geriledi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), zayıflayan ekonomiyi desteklemek için para politikasını hızla gevşetme ihtiyacı duyabileceği yönündeki endişeler, döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Euro Bölgesi, Almanya ve Fransa için açıklanan öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, özel sektör faaliyetinin daralmaya geri döndüğünü gösterdi. Fransa'daki Olimpiyatlar'ın sona ermesi, hizmet sektörünü olumsuz etkilerken, Volkswagen gibi Alman otomobil üreticilerinin sorunları imalat sektörünü daha da zayıflattı.

Yatırımcılar, ECB'nin bu yıl ek yaklaşık 44 baz puan faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini artırdı ve Ekim ayında bir indirim olma olasılığının %40 seviyesine yükseldiğini öngörüyor. Merkez bankası, Eylül ayında bu yıl ikinci kez 25 baz puan faiz indirimine gitmişti ve yavaşlayan enflasyon ile zayıf ekonomik büyüme nedeniyle daha fazla indirim sinyali verdi.

EUR/USD döviz kuru, Euro’nun Amerikan Doları karşısındaki değerini belirtiyor. EUR/USD spot döviz kuru, gün içinde alınıp satılırken; EUR/USD forward kuru, bugünkü fiyatlarla belirleniyor fakat belirli bir gelecekte teslimat ve ödeme için geçerli oluyor. Ekonomik belirsizliklerin artmasıyla, döviz piyasalarındaki hareketlilik dikkatle izleniyor. Yatırımcılar, ECB'nin atacağı adımları beklerken, Euro'nun geleceği hakkında tedirginlik devam ediyor.