Euro kan kaybediyor: Ekonomik endişeler alevlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Euro kan kaybediyor: Ekonomik endişeler alevlendi

Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikalarını gevşetme ihtimaliyle birlikte 1.11 dolara geriledi. Yavaşlayan ekonomik veriler, yatırımcıların faiz indirimlerine dair beklentilerini artırdı.

uro, bu ay başlarında Temmuz 2023’teki zirvesinden düşerek 1.11 dolar seviyesine geriledi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), zayıflayan ekonomiyi desteklemek için para politikasını hızla gevşetme ihtiyacı duyabileceği yönündeki endişeler, döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Euro Bölgesi, Almanya ve Fransa için açıklanan öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, özel sektör faaliyetinin daralmaya geri döndüğünü gösterdi. Fransa'daki Olimpiyatlar'ın sona ermesi, hizmet sektörünü olumsuz etkilerken, Volkswagen gibi Alman otomobil üreticilerinin sorunları imalat sektörünü daha da zayıflattı.

Yatırımcılar, ECB'nin bu yıl ek yaklaşık 44 baz puan faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini artırdı ve Ekim ayında bir indirim olma olasılığının %40 seviyesine yükseldiğini öngörüyor. Merkez bankası, Eylül ayında bu yıl ikinci kez 25 baz puan faiz indirimine gitmişti ve yavaşlayan enflasyon ile zayıf ekonomik büyüme nedeniyle daha fazla indirim sinyali verdi.

EUR/USD döviz kuru, Euro’nun Amerikan Doları karşısındaki değerini belirtiyor. EUR/USD spot döviz kuru, gün içinde alınıp satılırken; EUR/USD forward kuru, bugünkü fiyatlarla belirleniyor fakat belirli bir gelecekte teslimat ve ödeme için geçerli oluyor. Ekonomik belirsizliklerin artmasıyla, döviz piyasalarındaki hareketlilik dikkatle izleniyor. Yatırımcılar, ECB'nin atacağı adımları beklerken, Euro'nun geleceği hakkında tedirginlik devam ediyor.

1626458.jpg

Son Haberler
P. Diddy davasında yeni fotoğraflar sızdırıldı
P. Diddy davasında yeni fotoğraflar sızdırıldı
Trabzonspor tarihindeki ilki açıkladı
Trabzonspor tarihindeki ilki açıkladı
Ali Yerlikaya Yunan Bakanla görüştü. Yunan botu Bodrum kıyılarına kadar gelmişti
Ali Yerlikaya Yunan Bakanla görüştü. Yunan botu Bodrum kıyılarına kadar gelmişti
Trabzonspor'da kabus devam ediyor
Trabzonspor'da kabus devam ediyor
Beşar Esad Türkiye'yi protesto eden ismi kendine yardımcı seçti
Beşar Esad Türkiye'yi protesto eden ismi kendine yardımcı seçti