EuroBasket Kadınlar 2025'e katılacak 16 takım belli oldu

FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'e katılacak 16 takım belli oldu. Belçika, Karadağ ve Slovenya, gruplarındaki birinciliklerini kazanarak turnuvaya katılma hakkı elde etti. Aynı zamanda Portekiz, Büyük Britanya, Litvanya ve İsviçre de gruplarındaki en iyi ikinci sıralamaları sayesinde EuroBasket 2025'e katılmaya hak kazandı. Bu takımlar, Fransa, Sırbistan, İspanya, İsveç ve Türkiye ile birlikte, şampiyonaya katılacak takımlar arasında yer alıyor. Bu takımlar, son gün yapılan maçlarda, en iyi ikinci takımlar olarak belirlenerek EuroBasket 2025’teki yerlerini garantiledi.

Portekiz, tarihindeki ilk EuroBasket kadrosuna katılma hakkını, Sırbistan’ı yenerek kazandı. Ayrıca Litvanya, İsveç ve İsviçre de turnuvaya uzun bir aranın ardından dönecekler. Bu takımların son katılımı ise 1956 yılına kadar uzanıyor. FIBA, tüm sonuçları dikkate alarak, gruplarda ikinci olan takımlar arasında en iyi dereceleri belirledi ve bu sayede katılacak olan diğer dört takım da belirlendi.

EuroBasket Kadınlar 2025, 18-29 Haziran tarihleri arasında Çekya'nın Brno şehri, Almanya'nın Hamburg şehri, İtalya'nın Bologna şehri ve Yunanistan'ın Piraye şehrinde gerçekleştirilecek. Yunanistan, aynı zamanda turnuvanın final aşamasına ev sahipliği yapacak.

EuroBasket Kadınlar 2025’in çekilişi, 8 Mart’ta Yunanistan’ın Atina şehrinde, Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi’nde yapılacak. Çekilişle birlikte takımlar dört gruba ayrılacak. Her grup dört takımdan oluşacak ve bu formatla, EuroBasket 2025, heyecan dolu maçlara sahne olacak.