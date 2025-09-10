EuroBasket'te tarihi galibiyet!

Letonya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Finlandiya ve Gürcistan karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan mücadeleyi 93-79 kazanan Finlandiya, yarı finale yükseldi.

Finlandiya, EuroBasket'te ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırdı. Finlandiya, Almanya-Slovenya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Jantunen, 19 sayıyla Finlandiya'da en çok sayı bulan isim oldu. Maçı en skoreri olan Gürcü oyuncu Mamukelashvili'nin 22 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.