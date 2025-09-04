EuroBasket'ten Jokic'e Alperen Şengün göndermesi!

EuroBasket A Grubu'nun liderlik maçında 12 Dev Adam Sırbistan'ı 95-90 yenerek namağlup bir şekilde Son 16 Turu'na adını yazdırdı.
Zorlu mücadelede gözler Alperen Şengün ile Nicolo Jokic eşleşmesindeydi.
Jokic'in 22 sayı, 9 ribaund, 4 asistle tamamladığı karşılaşmada Alperen Şengün 28 sayı, 13 ribaund ve 8 asistle yıldızlaştı.
Nefes kesen mücadele sonrası EuroBasket resmi hesabı da Jokic'e Alperen Şengün göndermesi yaptı.
Alperen Şengün'ü paylaşan EuroBasket hesabı, "BEBEK JOKIC DEĞİL. ONA BABA ŞENGÜN DEYİN." ifadelerini kullandı.
NOT BABY JOKIC. CALL HIM DADDY ŞENGÜN.#EuroBasket pic.twitter.com/X0lhR9dU4m— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025