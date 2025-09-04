EuroBasket'ten Jokic'e Alperen Şengün göndermesi!

Kaynak: Haber Merkezi
EuroBasket resmi sayfası, Türkiye-Sırbistan maçı sonrası Jokic'e Alperen Şengün göndermesi yaptı.

EuroBasket A Grubu'nun liderlik maçında 12 Dev Adam Sırbistan'ı 95-90 yenerek namağlup bir şekilde Son 16 Turu'na adını yazdırdı.

Zorlu mücadelede gözler Alperen Şengün ile Nicolo Jokic eşleşmesindeydi.

Jokic'in 22 sayı, 9 ribaund, 4 asistle tamamladığı karşılaşmada Alperen Şengün 28 sayı, 13 ribaund ve 8 asistle yıldızlaştı.

Nefes kesen mücadele sonrası EuroBasket resmi hesabı da Jokic'e Alperen Şengün göndermesi yaptı.

Alperen Şengün'ü paylaşan EuroBasket hesabı, "BEBEK JOKIC DEĞİL. ONA BABA ŞENGÜN DEYİN." ifadelerini kullandı.

