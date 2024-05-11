Eurovision’da diskalifiye şoku! Finale kalmıştı

Bitime yalnızca birkaç saat kala Joost Klein, çok sayıda şikayet ve zorbalık iddiası üzerine İsveç'in Malmö kentindeki yarışmadan men edildi.

Sanatçıya, bu geceki finalde diğer 25 ülkenin Eurovision sanatçılarıyla birlikte sahne almayacağı söylendi.

Yarışmadan saatler önce Eurovision'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hollandalı sanatçı Joost Klein bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finalinde yarışamayacak. Hukuki süreç sürerken kendisinin yarışmada yarışması uygun olmaz. Medyada yer alan bazı haberler ve sosyal medyadaki spekülasyonların tersine, bu olayın başka bir sanatçı veya heyet üyesiyle ilgili olmadığını açıkça söylemek isteriz. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası devam ettiriyoruz ve yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlama amacındayız. Bunun sonucunda, Joost Klein'ın bir ekip üyesine karşı davranışının yarışma kurallarını ihlal ettiği kabul edilir.”

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Joost Klein’in diskalifiye olması nedeniyle 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali artık 25 şarkıyla devam edecek.

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