Eurovision'dan Özkan Uğur paylaşımı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Eurovision, resmi sosyal medya hesabından geçtiğimiz cumartesi hayatını kaybeden Özkan Uğur için paylaşım yapıldı.

Ayrıca Eurovision'un Youtube hesabından da MFÖ'nün 1985'te 'Diday Diday Day' ile 1988'de ise 'Sufi' adlı parçaları da paylaşıldı.

Eurovision’un paylaşımında "1985 ve 1988 yıllarında MFÖ kapsamında Eurovision'da ülkesini temsil eden, Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatını nedeniyle çok üzgünüz" denildi.

Grup, MFÖ adını da Eurovision Şarkı Yarışması’yla almıştı.