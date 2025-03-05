Ev alma planı içinde olanlar dikkat! Konut kredisi faiz oranında büyük düşüş

Kredi kullanarak konut alma hayali kuran milyonlarca vatandaş tarafından piyasadaki faiz oranları merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta konut kredisi faiz oranları yüzde 2.74-2.75 seviyelerine kadar gerilemişti. Geçen haftadan bu yana geçen süre içerisinde de konut kredisi faizleri gerilemeye devam etti.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DAHA DA DÜŞECEK!

Son gelen bilgilerle birlikte konut kredisi faiz oranlarının yüzde 2.68'e kadar gerilediği görüldü. Bu yeni oran piyasalarda son zamanlarda görülen en düşük seviye oldu. Son açıklanan konut kredisi faiz oranı ile birlikte konut kredisi kullanımının yükselmesi bekleniyor. Faizlerin daha da düşmesi de beklentiler arasında.

Yüzde 2.68 faiz oranı ile kullanılacak olan 2 milyon TL'lik kredide 60 ay vade ile aylık taksit tutarı 67.385 TL oluyor.

İHTİYAÇ DA DÜŞÜYOR!

Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında da faizi düşürmesi beklenirken, ihtiyaç kredisinde de faiz düşüşü hızlandı. Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredisinde faiz 21 Şubat'ta yüzde 63.11 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. 29 Mart 2024'te yüzde 86'yı geçen ihtiyaç kredisi faizi 2024 sonundan bu yana 7 puandan faza düştü. Ticari kredi faizi de 2024 sonundan bu yana 4 puandan fazla düşerek yüzde 56.6'ya geriledi. 1-3 ay vadeli mevduatın faizi ise yüzde 51.8 ile 1 yılın en düşük seviyesine indi.