Ev almak isteyenlere müjde! Yeni konut modeli geliyor

TOKİ ve Emlak Konut GYO, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir finansman modeli üzerinde çalışıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı “gayrimenkul sertifikası” sistemiyle, vatandaşlar artık metrekare bazlı yatırım yaparak küçük tasarruflarla konut sahibi olabilecek.

Sistem, hem konut sektörüne hareket kazandırmayı hem de farklı gelir gruplarına yatırım imkanı sunmayı hedefliyor.

HERKESİN BÜTÇESİNE UYGUN YATIRIM MODELİ

Gayrimenkul sertifikası, projelerdeki bağımsız bölümlerin küçük paylara bölünmesiyle oluşturuluyor. Bu sertifikalar Borsa İstanbul’da işlem görerek yatırımcılara açılıyor. Vatandaşlar, kendi bütçelerine göre istedikleri miktarda sertifika alabiliyor. Yeterli sertifikaya ulaşan yatırımcılar konutun mülkiyet hakkını elde edebiliyor, ulaşamayanlar ise proje değer kazandıkça gelir elde edebiliyor.

"KONUT SEKTÖRÜNE CAN SUYU"

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, sertifika sisteminin özellikle küçük yatırımcılar için büyük fırsat olduğunu belirterek, "Metrekare bazında yatırım imkânı sağlayarak sektördeki finansal erişimi genişletecek. Bu sistemin zamanla daha da yaygınlaşarak herkesin konuta ulaşmasını kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.

"GENİŞ KİTLELERE HİTAP EDEN BİR MODEL"

GYODER Başkanı Neşecan Çekici de sistemin erişilebilirliği artırdığına dikkat çekerek, "Yatırımcılar, bir konutun binde biri kadar küçük bir payla bile yatırım yapabiliyor. Bu, gayrimenkulün yüksek giriş bariyerini ortadan kaldırıyor ve daha fazla insanı bu piyasaya dahil ediyor" diye konuştu.

KAZANAMAYANLAR İÇİN DE FIRSAT VAR

Sertifika sahipleri, proje tamamlandığında yeterli sertifikaya ulaşamamışsa, sahip oldukları pay oranında kazanç elde edecek. Projede yer alan konutların açık artırma ile satışından elde edilen gelir, sertifika sahiplerine dağıtılacak.

UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?

Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görecek.

Her konut, belirli sayıda sertifikaya bölünecek.

Yatırımcılar, dilediği miktarda sertifika alabilecek.

Yeterli birikime ulaşan yatırımcı, ilgili daireyi alabilecek.

Ulaşamayanlar için açık artırma sonrası nakit ödeme yapılacak.

Tüm sürecin Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla başlaması bekleniyor. Sertifikaların fiyatı, konutlara göre kaç adet sertifika gerektiği gibi tüm detaylar, Emlak Konut’un resmi internet sitesi ile Kamuyu

Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulacak.