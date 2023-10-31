Ev arayanlar dikkat: Bunu yapmazsanız evden atılabilirsiniz

Ev kiralarındaki artış kişileri 'ev arkadaşı' aramaya yönlendirdi. Özellikle ev arkadaşı arayanları ilgilendiren bir karara imza atıldı. Bu detayı ev sahibine söylemeyenler evden atılabilecek.

Ev arayanlar dikkat: Bunu yapmazsanız evden atılabilirsiniz

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; Kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulamasının başladığı 1 Eylül'den bu yana yaklaşık 32 bin dosyadan 4 bin 200'ü anlaşmayla sonuçlandı.

3 binin üzerinde dosya ise mahkemeye taşındı.

EV SAHİBİNDEN YAZILI İZİN GEREKİYOR

Arabulucuya taşınan dosyalar arasında ev arkadaşı aldığı için kirası artırılan, evi boşaltması istenen kiracılarla ev sahibi uyuşmazlıkları da yer alıyor. Ev arkadaşı almak isteyenlerin ev sahibinin yazılı iznini alması gerekiyor.

Kiracının kira kontratında yazılı olarak alt kiralama hakkı olmadan, ev sahibinden yazılı izin almadan ev arkadaşı alması durumunda ev sahibi kiracıları mahkemeye yoluyla tahliye ettirebiliyor.

Ev arkadaşı almayı ya da alt kiralama yapmayı düşünenlerin kira sözleşmesine ev sahibinden muvafakat alarak "ev başka biriyle paylaşılabilir" ibaresi eklemesi gerekiyor.

ALT KİRALAMA HAKKI ALINMASI GEREKİYOR

Gayrimenkul Hukuk Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz ev arkadaşı alacak olanların kira kontratında yazılı olarak alt kiralama hakkı alması gerektiğini ifade edildi.

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