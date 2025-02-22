Ev arkadaşını kalbinden bıçakladı

Cinayete ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Olay, sabaha karşı 03.00 sularında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan Sera Konutları’nda meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre , aynı evde yaşayan K.G. ve S.H. isimli iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce K.G. isimli şüpheli, ev arkadaşı S.H.'yi göğsünden bıçakladı.

Yapılan ihhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, S.H. isimli şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer yandan K.G. isimli şahsın ev arkadaşını bıçakladığı bıçağı camdan aşağıya attığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bıçağı bulmak için binanın çevresinde inceleme yaparken olay sırasında evde olduğu tespit edilen R.R., S.N., N.A. ve A.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.