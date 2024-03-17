Ev eşyası taşıyan tırda binlerce silah parçası ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından silahlanma ve silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışma kapsamında bir tırda tabanca parçaları taşındığı tespit edildi.

Ekipler, ev eşyası taşıyan tırı şehir merkezinde durdurdu.

Tırda yapılan aramada, ev eşyalarının arasına saklanmış çuvalların içerisinde tabanca yapımında kullanılan bin fişek yatağı ve bin namlu mekanizması bulundu.

​​​​​​​ ​​​​​​​

Ekipler, sürücü Ö.T’yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.