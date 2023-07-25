Ev gittikten sonra yağmuru durdurmuş. Bunun bir üstü kendini evliya ilan etmek

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olan ve kendisini imam olarak tanıtan Hüseyin Çevik, şiddet yağmur sırasında evini su bastığını, Allah dostu isimleriyle dua ederek yağan yağmuru nasıl durdurduğunu paylaştığı videoda anlattı.

Çevik paylaştığı videoda şunları söyledi;

Bizi eleştirenler, sevmeyenler hiç boşu boşuna videoyu izleyip kafalarını karıştırmasın... Bir kalkarsın, çatının üstü açık. Çatı beton değil. Olduğu gibi evin içine dolmaya başladı mı? Yemin ediyorum korku filmi gibi... Yolda bir yağmur bastırdı... Yarabbi yağmuru kes, yağmurları iptal et, ev batacak... Ev bitti zaten. Parkeler şişti. Baktım kesilmiyor, 'Hüseyin' dedim 'Sen ne bozuk adamsın, sen bu bozuk ağzınla dua ediyorsun, duan da kabul olmuyor', köyden döndüm, köşeyi geçtim. Yağmurun y'si yok. Onların isminin hürmetine... Sel gidiyor, bizim burada yağmurun y'si kalmamış.