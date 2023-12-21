Ev hanımları en çok hangi hastalığa aday

Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, sporcu hastalığı olarak bilinen tenisçi dirseği hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi ve, “ Dirseğini ve el bileğini çok kullanan ev hanımları da bu hastalığa aday. Hastalığın ağrı düzeyi ciddidir. Bazen dolu bir bardağı bile kaldırmak mümkün olmayabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Avcı, tenisçi dirseği hastalığının dirsek ekleminin dışındaki ağrıyla ortaya çıktığını belirtti ve şunlar söyledi:

“ Genel olarak orta yaşlarda görülür. İlerki yaş nedeni fiziksel aktivitenin azlığıdır. Gençlerde kas ve tendon yapısı genellikle sağlamdır. Dirsekte bulunan ve el bileğini hareket ettiren kasların kemikle birleştiği noktada gelişir. Hastalığın kronikleşmemesi gerekir.”

"BARDAĞI BİLE ZOR KALDIRABİLİRSİNİZ"

Ağrı el bileğinde başlıyor. Prof. Dr. Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Ağrı el bileği sık kullanıldığında dayanılmaz hal alabiliyor. Ellerini yoğun kullanan kişilerde, bilgisayar başında çalışanlarda sıkça görülmekle birlikte ev hanımlarında da sıklakla karşılaşılabiliyor. Bazen kişi su dolu bir bardağı bile güçlükle kaldırıyor.

TEDAVİ NASIL?

Tenisçi dirseğinin tedavisinde ilk olarak dirsek ve el bileği eklemleri kısıtlanıyor. Kasta oluşan hasarı azaltmak gerekiyor. Sonra dirsek eklemine yapılacak lokal soğuk uygulamalar ve ilaçlı tedaviye geçiliyor. Hastalık ileri safhadaysa enjeksiyon uygulanarak ağrı hafifletiliyor. Kortizon enjeksiyonu uygulanıyor. Tedavi süreci ortalama 15 ya da 30 gün devam ediyor.

İHA