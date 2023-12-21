Ev hanımları en çok hangi hastalığa aday

Kaynak: İHA Muhabir: Hamza Özalkuş
Ev hanımları en çok hangi hastalığa aday
Ev hanımları öyle bir hastalıkla karşı karşıya ki, şaşırtıyor. İşte o hastalık...

Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, sporcu hastalığı olarak bilinen tenisçi dirseği hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi ve, “ Dirseğini ve el bileğini çok kullanan ev hanımları da bu hastalığa aday. Hastalığın ağrı düzeyi ciddidir. Bazen dolu bir bardağı bile kaldırmak mümkün olmayabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Avcı, tenisçi dirseği hastalığının dirsek ekleminin dışındaki ağrıyla ortaya çıktığını belirtti ve şunlar söyledi:

“ Genel olarak orta yaşlarda görülür. İlerki yaş nedeni fiziksel aktivitenin azlığıdır. Gençlerde kas ve tendon yapısı genellikle sağlamdır. Dirsekte bulunan ve el bileğini hareket ettiren kasların kemikle birleştiği noktada gelişir. Hastalığın kronikleşmemesi gerekir.”

"BARDAĞI BİLE ZOR KALDIRABİLİRSİNİZ"

Ağrı el bileğinde başlıyor. Prof. Dr. Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Ağrı el bileği sık kullanıldığında dayanılmaz hal alabiliyor. Ellerini yoğun kullanan kişilerde, bilgisayar başında çalışanlarda sıkça görülmekle birlikte ev hanımlarında da sıklakla karşılaşılabiliyor. Bazen kişi su dolu bir bardağı bile güçlükle kaldırıyor.

TEDAVİ NASIL?

Tenisçi dirseğinin tedavisinde ilk olarak dirsek ve el bileği eklemleri kısıtlanıyor. Kasta oluşan hasarı azaltmak gerekiyor. Sonra dirsek eklemine yapılacak lokal soğuk uygulamalar ve ilaçlı tedaviye geçiliyor. Hastalık ileri safhadaysa enjeksiyon uygulanarak ağrı hafifletiliyor. Kortizon enjeksiyonu uygulanıyor. Tedavi süreci ortalama 15 ya da 30 gün devam ediyor.

İHA

İlgili Haberler
Rahim ağzı kanseri tanısı nasıl konulur
Kanser riskini azaltan besin listesi ortaya çıktı
Kabızlığı bitiriyor. Kalp hastalıklarına iyi geliyor. İşte şifa deposu ot
Uyku felci nedir? Uyku felci karabasan mıdır neden olur?
Uyku felci nedir? Uyku felci karabasan mıdır neden olur?
Son Haberler
Büyükekşi'nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı. Şerafettin Tilki yazdı Spor
Büyükekşi'nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı. Şerafettin Tilki yazdı
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar
Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir” Gündem
Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir”
Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı Dünya
Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı
Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti Gündem
Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti
“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı Gündem
“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı