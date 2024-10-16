'Ev karşılığı Türk Pasaportu'... İran kanallarına verilen reklam tepki topladı

Daha önce daha Kanal İstanbul projesi daha onaylanmadan reklamlarının Arap kanallarında veriliş şekli büyük tepki çekmişti. O dönemde de yapılan reklamlarla Kanal İstanbul projesi etrafından mülk alanlara Türkiye vatandaşlığı vaat edilmişti.

Bu kez İran televizyonlarında yayınlanan reklamlarda 'ev karşılığı Türk Pasaportu' sloganı kullanılmaya başladı. SeaPearl Ataköy projesinin reklamlarının sloganları büyük tepki çekti.

Reklam filminin ise İranlılar tarafından çekildiği belirtiliyor.

İran televizyonlarında yayınlanan reklamları fark eden Türk vatandaşları ise bu reklam videolarını sosyal medyada paylaşarak tepkilerini göstermeye başladı.

"ZİRAAT BANKASI'NIN GÜCÜ"

Kuzu Grup'a ait Ataköy'deki SeaPearl projesinin reklam videosunda diğer yandan " Ziraat Bankası’nın gücü ve Türk pasaportu hediyesiyle' sloganlarının da kullanılması dikkat çekti.

EV ALAN YABANCILAR VATANDAŞLIK ALABİLİR Mİ?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.31/j hükmünde sayılan yabancılar, 400 bin dolara ev alarak Türk vatandaşlığını kazanabiliyor.

Ancak taşınmazın karşılığı peşin ödenmesi ve 3 yıl satılmaması gibi şartları var.

Diğer yandan tek başına mülk alma şartı vatandaşlık için yeterli olmayabiliyor. Kişinin genel vatandaşlık şartlarına da uygun olması gerekiyor.