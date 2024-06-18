Ev kiralarken bunu yapan borçlu çıkıyor. Bu maddeye bakmadan imza atmayın

Kaynak: Haber Merkezi
Ev kiralarken bunu yapan borçlu çıkıyor. Bu maddeye bakmadan imza atmayın

Ev bulamayacağım korkusu ile kira sözleşmesindeki maddelere dikkat etmeden imza atan kiracılar borçlu çıkıyor. Uzmanlar kiracıları imza atmadan önce dikkat etmeleri gereken maddeler konusunda uyarıyor.

Kira sözleşmeleri bazı durumlarda ev sahibini zora sokarken çoğu zaman kiracıların başına bela oluyor. Emlakçılar kiracıların evi görmeden incelemeden her ne kadar tanıdık aracılığı ya ya da sahibi ile birebir görüşülerek de olsa bir sözleşmeye imza atmamaları konusunda uyarıyor.

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EVİ GÖRMEDEN İMZA ATAN BORÇLU ÇIKAR

Kira sözleşmelerinde genellikle otomatik olarak tam ve hasarsız maddesi bulunuyor. Ancak kiracı ev incelemeden özellikle su tesisatı ve elektrik tesisatının sorunsuz olduğunu görmeden bu maddenin altına imza attığında, evde bulunan bu sorunların yaratıcısı konumuna düşerek tüm masrafı üstlenmek zorunda kalıyor. Kiracı ev sahibini arayarak her ne kadar bu sorunların kendisinden kaynaklanmadığını söylese de kiracı sözleşmeyi göstererek kendisinin evi sorunsuz teslim ettiğini söyleyebiliyor.

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Bu nedenle ev görmek ve olabilecek her türlü sorunu sözleşmede açık açık yazılması gerekiyor.

3'TEN FAZLA DEPOZİTO ÜCRETİ VERMEYİN

Ev tutarken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da ev sahibinin birden çok kirayı talep edemediği için depozito sayısını artırması oluyor. Kiracı da nasılsa çıkarken alacağım diyerek 4 ya da 5 aylık depozito parasını ödemekten çekinmiyor. Ancak kanun karşısında en fazla 3 depozito ödenmesi uygun görüldüğünde evden çıkarken ev sahibinin verdiği 3 aylık kira değerindeki depozitoyu almak zorunda kalıyor.

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Depozito ücretleri evin içinde kira ödemeden oturularak eritilemiyor. Ev kiralanırken o anki kira üzerinden verilen depozito ücreti ile evden çıkarken ödenen kira bedelinin değişik olması nedeni ile sorunlar yaşanıyor. Bu nedenle 3'ten fazla kira değerinde bir depozito tutarını kabul etmeyin ve ödediğiniz miktarı net şekilde sözleşmede belirtin.

EV SATIŞLARINDA EVDEN ATILMAMAK İÇİN ŞERH KOYUN

Kira sözleşmeleri 1 yılı geçip ikinci yıla girdiğinde otomatik olarak 10 yıllık sözleşmeye dönüşüyor. Eğer kiracının ağır bir kusuru yoksa da ev sahibi bu süre içinde kiracıyı çıkaramıyor. Ancak sözleşmeyi imzalarken de yıl sınırı koyabilir, evin satılması durumunda da yeni ev sahibinin sizi evden çıkarmasını engelleyebilirsiniz. Böylece kiracısını çıkarmak amacı ile evini bir yakının üzerine geçiren kötü niyetli ev sahiplerinden de korunabilirsiniz.

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