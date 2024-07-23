Ev kirası kavgalarında bunu yapan yandı. Yargıtay son noktayı koydu

Yüzde 25'lik kira zam sınırının kaldırılmasının ardından adliyeler yine kiracı ev sahibi davaları ile dolmaya başladı. İki yılın ardından konut kiralarının yeniden 12 aylık enflasyon ortalaması ile zamlanacak olması, kiracıların yüzde 65'i bulan zammı ödeyememeleri ve ev sahiplerinin tahliye talep etmeleri nedeni ile dava konusu olmaya başlıyor

Kiracıların yeni zamları kabul etmemeleri üzerine ise ev sahipleri değişik yollara başvurmaya başlıyor. Birçok ev sahibi kiracısını telefonla taciz ederken, bazıları ise kiracının elektriğini suyunu kapatma yolunu tutuyor.

İstanbul'da bir evde kiracı olarak oturan bir kadın, ev sahibiyle kira artışı nedeni ile anlaşmazlık yaşadı. Gece uygunsuz saatlerde mesajlar atan ev sahibi, ertesi gün kiracısının evine kadar gelerek hem tehdit hem de hakaretlerde bulundu. Ev sahibi bunlar dışında evin doğal gaz ve su vanasını da kapattı.

Ev sahibinin uygunsuz davranışlarından rahatsız olan kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu. Savcılık makamının soruşturmasının ardından ev sahibi hakkında ‘basit yaralama', ‘hakaret', ‘tehdit' ve ‘huzur ve sükunu bozma' suçlamaları ile dava açıldı.

Konu ile ilgili aktarılan bilgilere göre mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle konut sahibinin beraatine karar verdi. Kiracı kadın da dava dosyasını Yargıtay'a taşıyarak itiraz etti. . Yargıtay 12. Ceza Dairesi, beraat kararını hukuka aykırı buldu ve davaya bozma kararı verdi.

Pek çok kişiyi oldukça yakından ilgilendiren konu ile ilgili olarak önemli açıklamalar yapan Avukat Dilek Yüksel, "Mülk sahipleri bazen kiralanan konut üzerinde olan mülkiyet haklarını yanlış yorumlayarak kiracısının özel alanına tecavüz edebiliyorlar. Konut sahiplerinin taleplerini, haklarını hukuka aykırı yollarla araması TCK'da düzenlenmiş olan 'huzur ve sükunu bozma' suçunu kapsar" diye konuştu.