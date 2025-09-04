Ev sahibi ekip sahada 6 kişi kaldı, maç tatil edildi

3. Lig ekibi Edirnespor ve 2. Lig temsilcisi Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında karşılaştı.

Edirnespor, transfer yasağını kaldırmak için gerekli olan 3 milyon lirayı Türkiye Futbol Federasyonu’na yatıramadığı için maça 9 kişiyle çıkmak zorunda kaldı.

Maçın başlama düdüğünden 6 dakika sonra Edirnespor’dan 3 futbolcu sakatlanarak saha kenarına geldi.

Oyuncular maça devam edemeyince, hakem Hakan Ülker, kurallar gereği maçı tatil etmek zorunda kaldı.

"BU ZORLUKLARI AŞACAĞIMIZA EMİNİM"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Edirnespor Teknik Direktör Ümit Tütüncü, takımın zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Tütüncü, "Zor bir durum, zor zamanlar ama öncelikle şuna çok inanıyorum: Edirne gibi futbol şehri olan bir şehrimiz, tarihi bu kadar zengin olan bir şehrimizin bu zorlukları da aşacağına eminim. Bugün transfer yasağımız olduğu için, sayın başkanımızın büyük bir kısmını halletmesine rağmen, küçük bir meblağ kalmasına rağmen çıkamadık. Gençlerimizle çıkmaya çalıştık” dedi.

“Şu anki ortam çok sağlıklı bir ortam değil” diyen Tütüncü, “Bunun için şehrin dinamiklerinin, iş adamlarının bir an önce ayağa kalkması gerekiyor. Bu Edirne takımı, onların takımı, bizler burada da hep gelip geçiciyiz ama onlar hep buralarda baki. Bizim yanımızda olmalarını diliyoruz. İnşallah da bu konu en kısa zamanda çözülür” ifadelerini kullandı.

"MAÇA ÇIKMASAYDIK CEZAİ YAPTIRIMI VARDI"

Edirnespor Futbol Şube Sorumlusu Cesur Pakarda da statü gereği maça çıkmak zorunda olduklarını anlatarak, "Statü gereği çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cezai yaptırımı var. Önümüzdeki sene Türkiye Kupası'na katılmama artı para cezası ve gelen deplasman takımının tüm masrafları kulübümüze rücu edileceği için elimizde mevcut olan 9 oyuncuyla çıkmak zorunda kaldık” dedi.