Kutsi ev sahibiyle davalık oldu

Posta’nın haberine göre şarkıcı Kutsi, ev sahibi ile mahkemelik oldu. Maddi zorluk yaşadığı iddia edilen Kutsi’nin 14 aydır İstanbul Caddebostan'da eşi Sibel Ülker ile oturduğu dairenin sahibi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

İddialara göre, kirası 10 bin TL olan ve kirasını zaman zaman ödemeyen Kutsi, dava açılınca gecikmiş kiraların bir kısmını ödedi. Ardından tamamını ödemek istedi ama bu kez de ev sahibi kabul etmedi.

Dava 16 Mart’ta Anadolu 12. İcra Mahkemesi’nde görülecek.

