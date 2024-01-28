Ev sahibini şikayet eden kiracıya mahkemeden büyük şok. Böylesini kimse beklemiyordu

İstanbul'da yaşayan Basri A. kiracı olarak oturduğu evin sahibi Kemal G'yi, imzasını taklit ederek sahte tahliye taahhütnamesi düzenlediği iddiasıyla savcılığa şikayet etti.

Şikayet üzerine savcılık, tahliye taahhütnamesini, kiracı ve ev sahibinin imza örneklerinin karşılaştırılması için bilirkişiye gönderdi. İncelemede, imzanın savcılığa ihbarda bulunan kiracı Basri A'ya ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine savcılık, ev sahibi hakkında takipsizlik kararı verdi ancak kiracı Basri A. hakkında "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını sağladı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık Basri A, kirayı ödeyemediği için ev sahibi tarafından rahatsız edildiğini ve hakkında icra takibi başlatıldığını, sonrasında da ev sahibinin bir tahliye taahhütnamesi gerekçe göstererek hukuk mahkemesinde tahliye davası açtığını söyledi.

MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR

Davayı karara bağlayan mahkeme, ev sahibi hakkında haksız yere soruşturma açılmasına sebebiyet verdiği için sanığı "iftira" suçundan 10 ay hapisle cezalandırdı.

Cezayı erteleyerek sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmeden mahkeme, ayrıca sanığın, ev sahibinin avukatına 17 bin 900 lira vekalet ücreti ödemesini de kararlaştırdı.