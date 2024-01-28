Ev sahibini şikayet eden kiracıya mahkemeden büyük şok. Böylesini kimse beklemiyordu

Kaynak: AA
Ev sahibini şikayet eden kiracıya mahkemeden büyük şok. Böylesini kimse beklemiyordu
İstanbul’da bir kiracı ev sahibine sahte taahhütname düzenlediği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme kimsenin beklemediği bir karar verdi.

İstanbul'da yaşayan Basri A. kiracı olarak oturduğu evin sahibi Kemal G'yi, imzasını taklit ederek sahte tahliye taahhütnamesi düzenlediği iddiasıyla savcılığa şikayet etti.

Şikayet üzerine savcılık, tahliye taahhütnamesini, kiracı ve ev sahibinin imza örneklerinin karşılaştırılması için bilirkişiye gönderdi. İncelemede, imzanın savcılığa ihbarda bulunan kiracı Basri A'ya ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine savcılık, ev sahibi hakkında takipsizlik kararı verdi ancak kiracı Basri A. hakkında "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını sağladı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık Basri A, kirayı ödeyemediği için ev sahibi tarafından rahatsız edildiğini ve hakkında icra takibi başlatıldığını, sonrasında da ev sahibinin bir tahliye taahhütnamesi gerekçe göstererek hukuk mahkemesinde tahliye davası açtığını söyledi.

MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR

Davayı karara bağlayan mahkeme, ev sahibi hakkında haksız yere soruşturma açılmasına sebebiyet verdiği için sanığı "iftira" suçundan 10 ay hapisle cezalandırdı.

Cezayı erteleyerek sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmeden mahkeme, ayrıca sanığın, ev sahibinin avukatına 17 bin 900 lira vekalet ücreti ödemesini de kararlaştırdı.

Son Haberler
Hatay’da su altında 140 kafes ele geçirildi Yerel Haberler
Hatay’da su altında 140 kafes ele geçirildi
Beşiktaş'ın hocasına maç sonu rakibinden sert sözler: Bu iğrençliği yapan kişi hakkında yasal işlem yapılacaktır Spor
Beşiktaş'ın hocasına maç sonu rakibinden sert sözler: Bu iğrençliği yapan kişi hakkında yasal işlem yapılacaktır
3. lig maçı 26-0 bitti. Hakem not alırken zorlandı Spor
3. lig maçı 26-0 bitti. Hakem not alırken zorlandı
İmamoğlu saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti Gündem
İmamoğlu saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti
Tartıştığı kuzenini öldüren şahıs tutuklandı Gündem
Tartıştığı kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
Alkollü sürücü kontrolünü kaybedip direğe çarptı. Tofaş otomobil hurdaya döndü Gündem
Alkollü sürücü kontrolünü kaybedip direğe çarptı. Tofaş otomobil hurdaya döndü
Uzungöl buz tuttu Gündem
Uzungöl buz tuttu