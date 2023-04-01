Tamer Karadağlı'dan açıklama. Ev sahibiyle mahkemelik olmuştu

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı "Haluk" karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın, İstanbul Göktürk’teki bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi’nde dava açıldı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı, oyuncu hakkında, kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi başlattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ev sahibi açtığı davada, Karadağlı’nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını belirtti. Karadağlı’nın, evi tahliye edene kadar rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira artırım davası açtı.

TAMER KARADAĞLI'DAN JET YANIT

Konu ile ilgili gözlerin çevrildiği Tamer Karadağlı'dan açıklama geldi. Herhangi bir kira borcu olmadığını belirten Karadağlı, aylık 10.500 TL olan kirasının 55.000 TL'ye çıkarıldığını ve bu zam oranının haksız olduğunu belirtti.

''ÇOK YÜKSEK VE HAKSIZ BİR ARTIŞ''

Konu ile Instagram sayfasından bir açıklama paylaşan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

''Önemli! Basında ''Tamer Karadağlı kirasını ödemedi'' şeklindeki haksız yayınlar nedeniyle açıklama yapmak durumunda kalınmıştır. Borcuna sadık biri olarak ikamet etmekte olduğum apartman dairesinin kirasını, oturduğum ilk günden itibaren her ay gününde yatırmış bulunmaktayım. Bu dairenin kira bedeli her sene kanunu oranda arttırılmıştır Hatta bu sene kanuni artış oranı %25 ile sınırlı olmasına rağmen, tarafımca kiramı yaklaşık %70 oranında arttırarak ödedim. Ev sahibine hiçbir kira borcum da bulunmamaktadır.

Yaşanan elim depremi ve ekonomik krizi bahane eden bazı ev sahiplerinin, kiracılardan astronomik ortanda zam talep ettiği aşikardır. Benim oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10.500 TL olan kira bedelini 55.000 TL'ye çıkarmak istemektedir. Bu yüzde bazında mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Kabul edilemez. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerini örnek teşkil etmesi açısından bu zammı asla yapmayacağımı ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar kamuoyuna duyurmak isterim.''

