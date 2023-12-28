Ev sahipleri de kiracılar da çıra gibi yanacak. Yüzde 47 zam geliyor

Kamuson'un haberine göre, dün duyurulan bir yıllık asgari ücret, pek çok ürüne de zam getirdi. Ocak ayında belli olacak emekli maaşı zammı da açıklandığında, zam yağmuru devam edecek. Vatandaşın kaşıkla aldığı paralar, kepçeyle gidecek.

Barınma sorunu, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde her gün daha da büyüyor. Asgari ücrete yakın veya bazı yerlerde daha fazla olan kira fiyatlarına, yüksek aidatlar da eklenince, vatandaş geçinmek için zorlanıyor.

Ev sahibi ve kiracıların ortak dertleri arasında yer alan apartman aidatları, yüzde 47 oranında artacak.

Sektör uzmanları, "Apartman görevlisinin maaşı, elektrik, su, doğalgaz fiyatları ve temizlik malzemeleri ile alet edavat fiyatları zamlandı. Bu da aidatlara zam olarak yansıyacak. Aidatların belirlenmesi için apartman veya site genel kurullarına hem ev sahiplerinin hem de kiracıların katılması çözüm bulunmasında etken rol oynayabilir. Bir daire sakini temizlik ürünlerini daha ucuza temin edebileceğini söyleyebilir. Bir diğeri temizlik malzemelerini indirimli alabileceğini belirtebilir. Bu da aidat fiyatlarını aşağıya düşürebilir" dedi.