Ev sahipleri dikkat! GİB süreyi uzattı

Gelir İdaresi Başkanlığı mülk sahiplerini büyük sıkıntıya sokan gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Gelir vergisinde beyanname verme süresi 7 Nisan'a uzatıldı. GİB'den yapılan açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.