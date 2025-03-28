Ev sahipleri dikkat! GİB süreyi uzattı

Kaynak: AA
Ev sahipleri dikkat! GİB süreyi uzattı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi oluşan yoğunluk nedeni ile erteledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı mülk sahiplerini büyük sıkıntıya sokan gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Gelir vergisinde beyanname verme süresi 7 Nisan'a uzatıldı. GİB'den yapılan açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

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